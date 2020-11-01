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Sağlık Trabzon (Cennet) hurmasını şeker hastaları tüketebilir mi?
Sağlık

Trabzon (Cennet) hurmasını şeker hastaları tüketebilir mi?

Genellikle birçok meyve içeriğinde bulunan şeker nedeniyle şeker hastaları tarafından tüketilememektedir. Trabzon hurması zengin lifli yiyecekler arasındadır. Peki, Trabzon (Cennet) hurmasını şeker hastaları tüketebilir mi?

Yeniakit Publisher
2020-11-01 21:05:00 -
Trabzon (Cennet) hurmasını şeker hastaları tüketebilir mi?

Trabzon hurması taze olarak veya kurutularak tüketilir. Gıda sektöründe tatlı, dondurma, marmelat, kek, sos, püre, krema ve muhallebi yapımında kullanılır.

Trabzon (Cennet) hurmasını şeker hastaları tüketebilir mi?

Karbonhidrat içeriğinden dolayı, şeker hastaları 1 orta boy cennet hurmasının yarısını bir ara öğünde tüketmelidir. Fazla tüketildiğinde kan şekerini yükseltir. Diyabetlilerin dikkatli olması gerekir.

Trabzon hurması sertken yenir mi?

Sert ve olgunlaşmamış haliyle yenirse ağızda mavru bir burukluk bırakır ve yutmayı zorlaştırdığından olgunlaşmayan meyveleri pek yenilmez. Ama bal kıvamında, kendine özgü tadı, kokusu ile olgunlaşmış haline doyum olmaz.

Cennet Elması nasıl saklanır?

Kıyı bölgelerin yüksek kesimlerinde yetişen Trabzon hurması, yirmi bir derece sıcaklıkta iki-üç hafta saklanabilir. Meyveler, daha çabuk yumuşamaları için armut, muz ya da elma ile birlikte plastik torba içine konularak bir hafta süresince bekletilmelidir. Trabzon Hurması kurutularak da muhafaza edilebilir.

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