Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: 15 Temmuz kutlu bir dirilişin adıdır

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesinin Türkiye’nin kaderine yön veren önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Başkan Genç, “O gece milletimiz; rütbesi, makamı, yaşı ve siyasi görüşü ne olursa olsun tek yürek olmuş, vatanına ve bayrağına sahip çıkmak için meydanlara koşmuştur. Çünkü bu millet, söz konusu vatan olduğunda hiçbir tehdidin karşısında geri adım atmayacağını bir kez daha göstermiştir” dedi.

MİLLETİMİZ BİR DEFA DAHA TARİH YAZDI

15 Temmuz gecesinde ortaya konulan fedakarlığın tarihin altın sayfalarında yerini aldığını vurgulayan Başkan Genç, şunları söyledi: “15 Temmuz, sadece başarısızlığa uğratılmış bir darbe girişiminin tarihi değildir. Aynı zamanda milletimizin vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıkma iradesinin; birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun en güçlü şekilde tecelli ettiği kutlu bir dirilişin adıdır. Çanakkale’den Milli Mücadele’ye uzanan şanlı tarihimizin taşıdığı ruh, 15 Temmuz gecesi yeniden hayat bulmuş; Türk milleti bağımsızlığından ve hür iradesinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir.”

DÜNYAYA DERS VERİLDİ

“Devletimizi ele geçirmeyi hedefleyen FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimi; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliği, güvenlik güçlerimizin fedakarlığı ve milletimizin emsalsiz cesareti sayesinde bertaraf edilmiştir. O gece, tanklara karşı inancını, silahlara karşı yüreğini ortaya koyan milyonlarca vatandaşımız, ölümün üzerine korkusuzca yürüyerek tüm dünyaya unutulmayacak bir demokrasi ve bağımsızlık dersi vermiştir.”

ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİ BİZLERE EN KUTSAL SORUMLULUKTUR

“O karanlık gecede gözünü kırpmadan vatanı için canını feda eden kahraman şehitlerimiz, milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır. Onların bizlere bıraktığı emanet; bağımsızlığımıza, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktır. Şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Rabbim ülkemizi her türlü ihanetten, fitneden ve kötülükten korusun. Birliğimizi, kardeşliğimizi ve kardeşlik ruhumuzu daim kılsın.”

15 TEMMUZ RUHU GELECEĞE IŞIK TUTACAKTIR

“15 Temmuz ruhu; cesaretin, inancın ve vatan sevgisinin adıdır. Bu ruhu yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkiye, birlik ve beraberlik içerisinde olduğu müddetçe hiçbir güç bu aziz millete diz çöktüremeyecektir. 15 Temmuz ruhu, dün olduğu gibi bugün de Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken en büyük gücümüz ve ilham kaynağımız olmaya devam edecektir.”