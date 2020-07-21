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Aktüel

Trablus’un güneyinde mayın patlaması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı

Mayını, Hafter saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin Trablus'tan kaçarken döşediği bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-21 11:21:58 -
Trablus’un güneyinde mayın patlaması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı

TRABLUS (AA) - Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşan, Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin Trablus'tan kaçarken döşediği mayının patlaması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu'nun resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamada, “Hafter milislerine bağlı Rus Wagner paralı askerlerinin Trablus’un güneyinden kaçmadan önce yerleştirdikleri mayının patlaması sonucu birisi çocuk 2 kişi yaralandı.” ifadelerine yer verildi.

Patlamanın başkentin güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesinde meydana geldiğinin kaydedildiği açıklamada, yaralıların durumu hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 13 Temmuz’da düzenlediği basın toplantısında, "Trablus’taki patlayıcılar ve mayınlar nedeniyle 52 kişinin hayatını kaybettiğini, 96 kişinin yaralandığını" söylemişti.

Libya ordusu tarafından 22 Mayıs’ta yapılan açıklamada Hafter milislerinin başkent Trablus’un güneyinden kaçmadan önce sivil yaşam alanlarına patlayıcılar tuzakladığını ve mayınlar yerleştirdiğini duyurmuştu.

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