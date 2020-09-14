TPF heyetinden İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) heyeti, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TPF Başkanı Ömer Düzgün başkanlığındaki heyet, Soylu'ya, İçişleri Bakanlığı'nda ziyarette bulundu.

Türkiye'nin her bölgesinde 4 bini aşkın satış noktasıyla hizmet veren TPF üyeleri, ziyarette, pandemi sürecindeki çalışmalarını, alınan önlemleri ve Kovid-19'un perakende sektörüne etkilerini Bakan Soylu ile paylaştı.

Görüşmeye Düzgün'ün yanı sıra TPF Genel Sekreteri Vahdet Sarıkaya, TPF Başkan Yardımcısı Ali Kaya, TPF Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, TPF Genel Koordinatörü Tuğba Camuzoğlu, Ankara PERDER Başkanı Ahmet Karagöz ve Ankara PERDER Koordinatörü Derya Yener katıldı.

TPF Başkanı Düzgün, görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, pandeminin başlangıcı olan marttan bugüne perakende sektörünün süreç yönetimini başarılı bir şekilde sürdürdüğünü bildirdi.

Tüketicilere kesintisiz, güvenli ve hızlı bir şekilde hizmet vermeye devam ettiklerini aktaran Düzgün, lojistik ve satış kanallarından market raflarına kadar tüm hijyen tedbirlerinin titizlikle uygulandığını vurguladı.

Düzgün, tedarik zincirinde herhangi bir aksama olmaması için büyük gayret gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sonbahar ve kış döneminde olası vaka artışına yönelik alınması gereken tedbirler ve olası durumlara yönelik çözüm önerilerimizi alternatifleriyle hazırladık. Bu çalışmalarımızı, Kovid-19 pandemisinin perakende sektörüne etkilerini, ideal perakende sistemi için planladığımız çalışmaları ve hedeflerimizi Bakanımız ile paylaştık."





- Yerel marketlerin talepleri





TPF Başkanı Düzgün, marttan bugüne salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında market mağazalarının çalışma saatleri ve koşullarıyla ilgili bilgi verdi.

Düzgün, "Üyelerimizin ve sektör çalışanlarımızın ortak görüşü; çalışma saatlerinin 08.00-22.00 olarak belirlenmesi, bu saatler dışında mağazaların hizmete ara vermesi, pandemi sürecinde ise kapanış saatlerinin esnek tutulması olarak öne çıkıyor. Ayrıca içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde yüksek riskli koşullarda emek veren çalışanlarımız endişeli. Personellerimiz üst düzey önlemlerle görevlerine devam etseler de olası bir bulaşmada 14 gün, belki de daha fazla bir süre işlerine devam edemeyecek." ifadelerini kullandı.

İçinde bulundukları süreçte personelin görevine sağlıklı bir şekilde devam etmesi, mağazalarda uzun soluklu çalışmaları sağlamak ve istihdam kalitesini yükseltmek için bazı önlemlerin hayata geçmesi gerektiğini vurgulayan Düzgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi, mağazaların pazar günleri kapalı olması istihdam kalitesini yükselteceği gibi perakende sektörünün kurucu ve en küçük yapı taşı olan bakkal esnafının da rekabet gücünü artıracaktır. Türkiye'nin geleneksel bir iş kolu olan bakkaliye sektörünün devamı için TPF olarak öncü kararlar almaya hazırız."

