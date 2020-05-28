TPF: "Fiyat artışlarının sebeplerinin ortaya konması için tedarik zinciri denetlenmeli"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, üretici ve aracı firmaların yaptığı zamlardan perakende mağazalarının sorumlu tutulduğunu belirterek, fiyat artışlarının sebeplerinin ortaya çıkarılması için tedarik zincirinin denetlemesinin şart olduğunu bildirdi.

Düzgün, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle yaşanan yoğun gündemde tüm yurtta alınan tedbirler doğrultusunda vatandaşların temel ihtiyaç ürünlerine hızlı ve kesintisiz erişim sağlaması ve ürün fiyatlarında alım gücünü olumsuz etkileyecek gereksiz artışlara yönelik tedbir çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini anlattı.

Bu dönemde halkı mağdur etmeyecek bir fiyat politikası uygulamaya çalıştıklarını aktaran Düzgün, "Üretim ve satış zincirinin son halkası olarak, tüketici karşısında üretici ve aracı firmaların uyguladıkları zamların sorumlusu olarak görülüyoruz. Bu durumun incelenmesi için yetkili mercilerden araştırma talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Düzgün, tedarik zincirinin ilk halkası olan üreticilerin, hallerin ve lojistik firmalarının ürün ve hizmet fiyatlarında artış gerçekleştirmesinin, yerel marketleri bu doğrultuda artan maliyetler sebebiyle fiyat düzenlemesi yapmaya zorladığını bildirdi.

Bu nedenle perakende mağazalarının, tüketicinin gözünde fiyat artışlarının sorumlusu olarak algılandığını vurgulayan Düzgün, "Oluşan bu algının gerçeği yansıtmadığı tedarik zincirinin tüm aşamalarında gerçekleştirilecek denetimlerle tespit edilebilecektir." açıklamasında bulundu.





- "Yapılan fiyat artışları bizleri de mağdur ediyor"





TPF Yönetim Kurulu Başkanı Düzgün, kendilerinin, vatandaşların gereksinimlerini milli seferberlik ruhuyla karşılamaya gayret ettiklerini belirterek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Biz bu gayretle çalışmalarımızı sürüdürürken tedarik zincirinde buz dağının altı olarak nitelendirdiğimiz, üretim, lojistik sektörleriyle birlikte sebze-meyve hallerinin ürün fiyatlarında artış yapması perakende sektörünü mağdur etmektedir. Tüketicinin tepkisinin doğrudan perakendecilere yönelmesi, kamuoyunda bizlere yönelik olumsuz algılara sebebiyet vermektedir. Vatandaşımızın bütçesinden çıkacak haksız her kuruşun takipçisi olmak için perakendeciler olarak iç denetim mekanizmamızı sürecin ilk gününden bu yana takip ediyoruz. İç denetimde sağladığımız hassasiyeti bir manada çözüm ortaklarımız olan üreticilerden, lojistik firmalarından ve sebze meyve hallerinden de bekliyoruz."

Düzgün, ülke ekonomisinin ve vatandaşın refahı için tedarik zincirinin tüm aktörlerini milli birlik ve seferberliğe davet ederek, karar verici mekanizmaların, tedarik zincirinde fırsatçılık yapanları ayıklamasını istedi.