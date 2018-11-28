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TP'den benzin ve motorine indirim

Türkiye'nin yerli akaryakıt firması Türkiye Petrollerinin enflasyonla mücadele kapsamında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litre fiyatında 5 kuruş indirim yapma kararı aldığı açıklandı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:50
TP'den benzin ve motorine indirim

Türkiye'nin yerli akaryakıt şirketi Türkiye Petrollerinin (TP) enflasyonla mücadele kapsamında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litre fiyatında 5 kuruş daha indirim uygulayacağı belirtildi.

Enflasyona Mücadele kampanyasına destek

Şirketten yapılan açıklamada, TP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığınca başlatılan "Enflasyonla Topyekün Mücadele" programına destek verdiği kaydedildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen TP Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, şirket olarak 55 yılın vermiş olduğu güç, deneyim ve enerjiyle Türkiye'ye hizmette bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Müşterilerine daha kaliteli hizmet vermeyi hedeflediklerini vurgulayan Demirağ, "Bugün ülkemizin yaşadığı sorunlarda çözümün bir parçası olmak için elimizi taşın altına koyuyor ve ülke genelinde bulunan 700’e yakın istasyonumuzda geçerli olmak üzere benzin ve motorinde, bayilerimizle birlikte kazancımızdan fedakarlık ederek bu gece yarısından itibaren tavsiye edilen pompa satış fiyatları üzerinden litrede 5 kuruş indirim uyguluyoruz." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:50
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