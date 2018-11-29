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TP’den akaryakıtta 5 kuruş daha indirim

Türkiye Petrolleri (TP), benzin ve motorine yapılan indirimlere ek enflasyonla mücadele kapsamında tavsiye edilen pompa satış fiyatları üzerinden 5 kuruş daha indirim yapacak.

29 Kasım 2018 Perşembe 09:24
TP’den akaryakıtta 5 kuruş daha indirim

Türkiye Petrolleri'nin (TP) enflasyonla mücadele kapsamında benzin ve motorinin litre fiyatında 5 kuruş daha indirim uygulayacağını açıkladı. TP’nin “Enflasyonla Topyekün Mücadele” programına destek verdiğini ifade eden TP Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, uygulamanın bugün başladığını belirterek “Ülke genelinde bulunan 700’e yakın istasyonumuzda geçerli olmak üzere benzin ve motorinde, bayilerimizle birlikte kazancımızdan fedakarlık ederek tavsiye edilen pompa satış fiyatları üzerinden litrede 5 kuruş indirim uyguluyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 09:24
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  6. TP Genel Müdürü Çağdaş Demirağ

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