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Aktüel TPB Genel Başkanı Nevzat Pakdil, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı
Aktüel

TPB Genel Başkanı Nevzat Pakdil, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 18:18:47 -
TPB Genel Başkanı Nevzat Pakdil, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

TBMM (AA) - Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, bağımsızlığa giden yolun en önemli dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılını kutladı.

Pakdil, yazılı açıklamasında, 30 Ağustos Zaferi öncesinde Türk milletinin gösterdiği olağanüstü gayret ve fedakarlığın, yeni nesillere örnek teşkil etmesini diledi.

Açıklamasında Pakdil, "Bağımsızlığımıza giden yolun en önemli dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu zafer öncesinde milletimizin gösterdiği olağanüstü gayret ve fedakarlığının yeni nesillere örnek teşkil etmesini dilerim." ifadelerini kullandı.

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