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Ekonomi TPAO'ya Mardin ve Şırnak'ta petrol arama ruhsatı verildi
Ekonomi

TPAO'ya Mardin ve Şırnak'ta petrol arama ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne, Mardin ve Şırnak'ta petrol arama ruhsatı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 10:20:00 -
TPAO'ya Mardin ve Şırnak'ta petrol arama ruhsatı verildi

Mardin ve Şırnak illerindeki sahalar için, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne  petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Mardin ve Şırnak'ta petrol aranacak

Buna göre, TPAO'ya Mardin ve Şırnak illerinde karadaki 12 bin 62 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Ayrıca İndigo Grup Turizm ve Ticaret AŞ'ye Nevşehir'de 30 bin 153 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

 

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