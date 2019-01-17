TPAO’ya 11 petrol arama ruhsatı verildi
TPAO’ya 8 ilde kara ve deniz sahalarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle geçerli 11 petrol arama ruhsatı verildi.17 Ocak 2019 Perşembe 11:49
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 8 ilde kara ve deniz sahalarını kapsayacak şekilde 11 petrol arama ruhsatı verildi. TPAO’ya Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Niğde, Şırnak, Hakkari ve Adana’daki kara sahaları ile Adana ve Hatay açıklarındaki bir deniz sahası olmak üzere toplam 11 petrol arama ruhsatı tahsis edildi. Söz konusu ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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