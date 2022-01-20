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Ekonomi TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı
Ekonomi

TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 45 bin 783 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 08:38:00 -
TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde 45 bin 783 hektarlık alanı kapsayan ve birinci uzatım süresi 30 Aralık 2021 itibarıyla sona eren petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvurdu.

Söz konusu petrol arama ruhsatının 30 Aralık 2023'e kadar 2 yıl uzatılmasına karar verildi.

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