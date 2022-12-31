TPAO'dan heyecanlandıran 'Karadeniz gazı' paylaşımı: Kritik öneme sahip! Doğal gaz rezervi 652 milyar metreküp

PAO, Karadeniz gazı için kritik öneme sahip Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'ne ilişkin bir paylaşım yaptı.

TPAO paylaşımında, "Türk mühendislik başarısı “Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi” Karadeniz’in derinliklerinde yürüttüğümüz arama ve üretim faaliyetlerimizi bilim ve mühendislik ışığında sistematik şekilde sürdürüyor, tüm süreçlerimizde son teknolojiyi en etkin şekilde kullanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

TPAO'dan heyecanlandıran 'Karadeniz gazı' paylaşımı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşıma, 'Karadeniz'in derinliklerinde yürüttüğümüz arama ve üretim faaliyetlerimizi bilim ve mühendislik ışığında sistematik şekilde sürdürüyor, tüm süreçlerimizde son teknolojiyi en etkin şekilde kullanıyoruz.' notu düşüldü.

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi 652 milyar metreküp olarak güncellenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başında yaptığı açıklamada Karadeniz'deki Çaycuma-1 sahasında yapılan sondajda 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurmuştu.

"Burada keşfettiğimiz gazı da Sakarya sahasına bağlayarak milli gaz sistemimize entegre edeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni keşif ve mevcut rezervin uluslararası piyasalardaki karşılığının 1 trilyon doları bulduğunu söylemişti.

TPAO'dan 'yatırım fırsatı' adı altında paylaşılan haberlere ilişkin açıklamada verilmişti

TPAO tarafından yapılan açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden, 'yatırım fırsatı' adı altında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) hisselerinin satışa çıkarıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan duyurular yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu yasa dışı girişimlerde Genel Müdürümüz Sayın Melih Han Bilgin'in fotoğraflarının yanı sıra Ortaklığımızın logosu ve görselleri izinsiz olarak kullanılmıştır. Kurumumuz yüzde yüz kamu sermayeli bir Kamu İktisadi Teşebbüsüdür. Halka açık bir şirket olmadığından, herhangi bir hisse satışı konusu değildir. Bahse konu hesaplar ve internet sitelerine karşı gerekli yasal işlemler Ortaklığımız tarafından başlatılmış olup vatandaşlarımızın bu tür gerçek dışı duyurulara ve dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi.