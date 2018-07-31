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TPAO’dan Akdeniz'de helikopter adımı

Sıcak günlerin yaşandığı Akdeniz’de petrol arama çalışmaları yapan Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), iki adet helikopter kiraladı.

31 Temmuz 2018 Salı 14:29
TPAO’dan Akdeniz'de helikopter adımı

Akdeniz’de son aylarda sular petrol ve doğal gaz arama çalışmaları nedeniyle tekrar ısınmış durumda. Bu dönemde TPAO tarafından yapılan çalışmalar da büyük önem taşıyor.

İki yıllığına Kaan Havacılık şirketinden kiralanan AW139 tipi helikopterler, Antalya’da konuşlandırılacak. Helikopterler ağustos ayı sonundan itibaren uçmaya başlayacak. İtalyan imalatçı Leonardo tarafından tasarlanan AW139’lardan ilki 9 koltuklu olarak hizmet verecek. İstenirse helikopterin koltuk kapasitesi 15’e kadar çıkartılabiliyor. İkinci helikopter ise gemide veya petrol platformuna acil müdahale için ambulans konfigrasyonuna sahip olacak.

Halen 900’den fazla AW139 hem VIP taşıma da hem de offshore olarak adlandırılan petrol platformlarına personel-malzeme taşımada kullanılıyor. AW139 filosunun yüzde 40’ı petrol platformları için görev yapıyor. Çift motorlu helikopter, saatte 301 kilometre hıza çıkabiliyor. AW139’un menzili ise bin 61 kilometre

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 14:29
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