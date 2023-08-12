TPAO yeni petrol gelişmesini Türkiye'ye ilan etti! Tamı tamına dört ilimizde....
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, dört ildeki petrol sahası için arama ruhsatı aldı. Buna göre, Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun petrol arayacak.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), çeşitli illerdeki 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO'nun Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun illerinde bulunan 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.