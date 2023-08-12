  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu

Sadece kimlik yeterli! İşte vize ve pasaportsuz gidilebilen 5 ülke

Rusya'nın KKTC kararına sinirlendiler: Putin bizi sırtımızdan bıçakladı

Bakan Uraloğlu "Süper Hızlı Tren" projesini duyurdu: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek

Hem Öcalan seviciliği yap hem itiraz et!

Cemal Enginyurt kendi babasını Arap seviciliği ile itham etti!

Zelensky projesini duyurdu, cevap verdi! Büyük bir sorun var: Ukrayna ordusunda yolsuzluk oldu! Yasak geliyor

Necmettin Batırel'den 'eyvah eyvah' dedirtecek akaryakıt tahmini! Rakamı duyan istasyonlara koşacak

Türkiye'den gasp ettikleri F-35'ler başlarına bela oldu! Çok büyük problem patlak verdi

Orta Amerika ülkesinden 'Yok artık' dedirten hamle! Türkiye'de SİHA, helikopter, zırhlı araç ne varsa aldılar
Ekonomi TPAO yeni petrol gelişmesini Türkiye'ye ilan etti! Tamı tamına dört ilimizde....
Ekonomi

TPAO yeni petrol gelişmesini Türkiye'ye ilan etti! Tamı tamına dört ilimizde....

Yeniakit Publisher
2023-08-12 11:21:00 -
TPAO yeni petrol gelişmesini Türkiye'ye ilan etti! Tamı tamına dört ilimizde....

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, dört ildeki petrol sahası için arama ruhsatı aldı. Buna göre, Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun petrol arayacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), çeşitli illerdeki 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun illerinde bulunan 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ümit

Çıkınca yarısını kanadalılara vermesinler : Gabar petrolleri için öyle şeyler söyleniyor.

Emekli

Haftaya 42 lira yakit devam keee
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
Merkez Bankası kritik gelişmeyi Türkiye’ye duyurdu! Müthiş haber müthiş: Tamı tamına 674 milyon dolar
Kobi

Merkez Bankası kritik gelişmeyi Türkiye’ye duyurdu! Müthiş haber müthiş: Tamı tamına 674 milyon dolar

Merkez Bankası haziran ayı cari işlemler dengesini açıkladı. Buna göre Haziran ayında cari işlemler hesabı 674 milyon ABD doları fazla kayde..
Karbonat kullanın ve 10 yaş gençleşin: İçindekiler ne, neler olacak? Orta, derin kırışıklıklara son, artık geçit bile yok
Kadın - Aile

Karbonat kullanın ve 10 yaş gençleşin: İçindekiler ne, neler olacak? Orta, derin kırışıklıklara son, artık geçit bile yok

Cildimizi daha genç göstermek amacıyla bir sürü kozmetik ürün kullanıyoruz. Erken yaşlanma, siyah noktalar, sivilce ve lekeler hayatımızı çe..
Eğer doğruysa korkunç! Naci Görür'den kafaları karıştıran iddia
Gündem

Eğer doğruysa korkunç! Naci Görür'den kafaları karıştıran iddia

Yer bilimci Profesör Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depremlerle ilgili yaptığı değerlendirmede çarpıcı açıklamalarda bulundu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23