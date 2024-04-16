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Ekonomi TPAO Siirt’te petrol arama sondajı yapacak
Ekonomi

TPAO Siirt’te petrol arama sondajı yapacak

Yeniakit Publisher
2024-04-16 18:58:00 -
TPAO Siirt’te petrol arama sondajı yapacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt merkez ilçesinde Meşelidere köyü sınırları içinde ARI/TPO/K/M47-b4 ruhsat numaralı sahada, Meşelidere-1 tespit kuyusunda petrol aranacak.

Gerçekleştirilecek olan proje bedelinin 9 milyon lira olması bekleniyor. Döner (Rotary) sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması kapsamında üretim değil, sadece tespit yapılacak. Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verilecek.

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