TPAO bombayı patlattı, müjde geldi! Siverek'te petrol arayacak haberi verildi! Yeni adım: Türkiye'ye ne getirecek?

TPAO, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaklaşık 100 milyon TL yatırımla bir adet arama kuyusu açarak petrol arayacak. Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Taşıkara Mahallesi mevkiinde MAPEG’den alınmış ARI/TPO/K/M42-a4 numaralı ruhsat sahası içerisinde sondaj yöntemi ile petrol arama faaliyeti planlanıyor. Projenin bedeli yaklaşık 100 milyon Lira olarak hesaplanıyor.

Türkiye'ye ne getirecek?

Proje ile belirlenen arama lokasyonunda Kuzey Eşmeli-2 adlı bir adet sondaj kuyusu açılarak sahadaki petrol rezervi hakkında net veriler elde edilecek. Arama çalışmaları sonucunda petrol bulunması durumunda kuyu üretime geçirilecek. Kuyu derinliği maksimum 2500 metre olarak belirlen arama çalışmalarının toplam 102 gün içinde tamamlanması hedefleniyor. (enerjigunlugu.net)

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