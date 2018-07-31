TP ile Castrol işbirliği imzaladı

Anlaşma kapsamında, Castrol’ün motor yağları Türkiye Petrolleri’nin ülke çapındaki 700 istasyonundaki müşterileriyle buluşacak. İmza töreninde Castrol Türkiye Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Kamuran Yazganoğlu ile Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çağdaş Demirağ hazır bulundu. Türkiye’nin dört bir yanında otomobil sahiplerine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Yazganoğlu, “Güvenilir, motor dostu otomotiv yağlarımız şimdi Türkiye Petrolleri’nin müşterileriyle buluşacak” dedi. Demirağ ise “Bu gibi iş birlikleri ile yenilikçi hizmet anlayışımızı daha fazla noktada tüketicilerimizle buluşturacak, kaliteli hizmet anlayışımızla müşterilerimize değer katmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.