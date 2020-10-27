"Tozkoparan İskender" çok yakında TRT1 ekranlarında

İSTANBUL (AA) - TRT 1'in yeni çocuk dizisi "Tozkoparan İskender", çok yakında birinci bölümüyle ekranlardaki yerini alacak.

Daha çocuk yaşta rekorlara imza atmış süper kahraman İskender'i konu alan yapım, okçuluk, kahramanlık ve kahkaha dolu sahneleri ile çocuklar tarafından çok sevilecek.



Dizinin kadrosunda, Tozkoparan dizisinden tanınan isimlerin yanı sıra sürpriz oyuncular da var.



"Tozkoparan İskender"in çocuk oyuncuları arasında Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Defne Erşen, Deniz Erayvaz, ve Mert Erdoğdu gibi birbirinden yetenekli isimler bulunuyor.



Dizide çocuk oyunculara Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu, Mehmet Emin Kadıhan ve Suna Selen gibi yetişkin oyuncular eşlik edecek.

Dizinin konusu özetle şöyle:



"12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan kemankeş İskender, 2020 yılından yaşadığı döneme geri dönmez ise tarihin seyri değişecek, Tozkoparanlar yok olacak ve kötüler kazanacak. Fakat İskender'in derdi sadece bu değil. Onu günümüzde de pek çok sorun bekliyor olacak. Bir türlü kontrol etmeyi beceremediği güçleri, sürekli peşinde olan Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki baş belası Kasırga takımı. Ve tabii ki tüm bu tehlikelere karşı Mavi Ay takımı İskender'i yalnız bırakmayacak."

TRT 1'in ailece izlenecek olan yeni dizisi "Tozkoparan İskender", çok yakında birinci bölümüyle ekranlarda olacak.



