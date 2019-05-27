Toyota’ya çifte 5 yıldız

‘Sıfır kaza’ hedefiyle çalışmalarını sürdüren Toyota çalışmalarını meyvelerini toplamaya başladı. 2019’un başında tanıtılan Yeni Corolla ve Yeni RAV4, her türlü şartlara karşı geliştirilen en yeni güvenlik sistemleriyle, 2019 Euro NCAP testlerinden en üst seviye olan “5 yıldızı” almayı başardı. Elde edilen bu başarı, Toyota’nın altyapısını sağlayan TNGA (Toyota Yeni Global Mimarisi) platformu ile Toyota Safety Sense sisteminin yüksek verimliliğini gözler önüne serdi. Corolla ve RAV4; yetişkin yolcu, çocuk yolcu, zarar görebilecek yol kullanıcıları ve güvenlik yardımcıları olmak üzere tüm 4 farklı Euro NCAP kategorisinde çok başarılı sonuçlar elde etti.