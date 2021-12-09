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Ekonomi Toyota’dan Sakarya’daki okullara destek
Ekonomi

Toyota’dan Sakarya’daki okullara destek

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya’daki ilk ve ortaokullara 2021’in ikinci yarısında bilgisayar bağışında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 23:16:00 -
Toyota’dan Sakarya’daki okullara destek

Şirket, toplamda 129 masa üstü, 58 diz üstü bilgisayar hibe etti. Öğrencilerin güncel teknolojiyle eş zamanlı eğitim alarak hem bilgilerini hem de becerilerini artırmalarını planlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2019, 2020 ve 2021 yılında 653 adet bilgisayarı Sakarya’da bulunan okullara ulaştırdı.

Öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyor

Şirket, 2019’dan bu yana devam eden sosyal sorumluluk projesiyle eğitimin niteliğini arttırmayı, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Eğitime desteği kurumsal bir değer olarak görürken aynı zamanda öğrencileri de topluma kazandırmaya çalışıyor.

Mesleki eğitime destek olmak için eğitim amaçlı araç ve ekipman hibe eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, verdiği desteklerle gerek çocukların gerekse gençlerin gelişen teknolojiyi takip etmelerini sağlamaya devam edecek.

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