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Toyota’da görev değişimi

Toyota Motor Company’de (TMC) Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Toshihiko Kudo, şirketin yeni Genel Müdürü ve CEO’su oldu.

01 Aralık 2018 Cumartesi 09:24
Toyota’da görev değişimi

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Hiroshi Kato’nun Toyota Motor Company’de (TMC) yeni bir göreve atanması nedeniyle fabrikanın halen Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Toshihiko Kudo, şirketin yeni Genel Müdürü ve CEO’su oldu.Toshihiko Kudo, yeni görevine 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayacak.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 09:24
  1. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Hiroshi Kato
  2. Toyota Motor Company (TMC)
  3. Toshihiko Kudo

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