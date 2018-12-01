Toyota’da görev değişimi

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Hiroshi Kato’nun Toyota Motor Company’de (TMC) yeni bir göreve atanması nedeniyle fabrikanın halen Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Toshihiko Kudo, şirketin yeni Genel Müdürü ve CEO’su oldu.Toshihiko Kudo, yeni görevine 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayacak.