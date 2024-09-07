Toyota ve BMW yeni bir anlaşmaya imza attı!

Hidrojen yakıt hücreli binek araç ürün gamını genişletmeyi hedefleyen Toyota ve BMW, üçüncü nesil yakıt hücresi sistemi üzerinde ortaklaşa çalışırken, altyapı geliştirme konusunda da birlikte hareket edecekler.

Daha fazla hidrojen yakıt hücreli model sunulacak

Toyota ve BMW, yapılan yeni stratejik anlaşma kapsamında ürün gamında daha fazla hidrojen yakıt hücreli araca yer vererek, müşterilerine yeni seçenekler sunacaklar. Her iki markanın modellerinde kullanılacak üçüncü nesil yakıt hücresi sistemiyle birlikte model çeşitliliği artarken, hidrojen teknolojisi alanında yeni bir sinerji elde edilecek. Yakıt hücreli araç talebinin artması hedeflenirken aynı zamanda maliyetlerin de düşürülmesi hedefleniyor. Bu işbirliği sıfır emisyonlu yakıt hücreli araç teknolojisini daha erişilebilir bir seçenek haline getirerek, hidrojen toplumunun oluşumuna katkı sağlayacak.

Sürdürülebilir hidrojen tedarik ağları oluşturulacak

Toyota ve BMW, hidrojen toplumu oluşturmak adına benzer vizyona sahip partnerlerle iş birliği yapmanın hayati önem taşıdığının altını çiziyorlar. Hidrojenin yaygınlaşmasının erken aşamalarında talep oluşturma ihtiyacını göz önünde bulunduran Toyota ve BMW, hidrojen üreticileri, dağıtım ve yakıt dolum tesisleriyle yakın iş birliği yaparak talep yaratacak ve sürdürülebilir bir hidrojen arzını teşvik edecek. Bu sayede, istikrarlı bir hidrojen arzı sağlanacak ve maliyetler düşürülecek.

“Toyota ve BMW teknoloji geliştirme konusunda aynı tutkuyu paylaşıyor”

Toyota ve BMW arasındaki iş birliğinin yeni bir aşamaya girmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Toyota Başkanı Koji Sato, her iki markanın da teknolojiyi geliştirme konusunda aynı tutkuyu paylaştıklarını ifade ederek, “Toyota ve BMW karbon nötr hedefinde çok yönlü bir yaklaşıma inanıyor. Bu ortak değerler doğrultusunda, bir sonraki nesil yakıt hücresi sistemlerinin ortak geliştirilmesi ve altyapının genişletilmesi gibi alanlardaki iş birliğimizi derinleştireceğiz. Hidrojen toplumunun oluşturulması hedefiyle, BMW ve farklı sektörlerden ortaklarımızla birlikte, hidrojen enerjisinin toplumu desteklediği bir geleceği hayata geçirmek için çabalarımızı hızlandıracağız” dedi.

Hidrojen karbon nötr olmak için kilit bir enerji kaynağı

Toyota, karbon nötr olma hedefinde hidrojeni kilit bir enerji kaynağı olarak konumlandırıyor ve “hidrojen üretme, taşıma, depolama ve kullanma” alanlarında birçok partnerle iş birliği içerisinde çeşitli girişimlerde bulunuyor.

Toyota, her bölgenin pazar özelliklerine ve müşteri ihtiyaçlarına uygun, yerel yönetimi esas alan bir yaklaşımla “en iyi olmayı” hedefliyor. İleriye dönük olarak hidrojen yakıt hücreli, tam elektrikli, tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçeneklerini içeren çok yönlü bir yaklaşıma odaklanan Toyota, her bölgedeki müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu sayede CO2 emisyonlarını hızlı bir şekilde azaltıp, karbon nötr olmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.