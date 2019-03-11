Toyota otomobil satışlarında lider

Onur Yılmaz Oto Hayat

Toyota, 2018 yılında en yakın rakibinden 1 milyon 300 binden daha fazla satış gerçekleştirerek dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası oldu. Bir önceki yıla göre satışlarını yüzde 3 artıran Toyota, tüm dünyada toplamda 8 milyon 91 bin 277 adetlik satış gerçekleştirerek “lider marka” unvanıyla sektördeki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Öte yandan SUV’un öncüsü RAV4’de segmentini birinci sırada tamamladı.