0553 313 94 23

Toyota liderliği bırakmıyor

Japon otomotiv Toyota, global SUV segmentinde 2018 yılını lider olarak tamamladı.

06 Ocak 2019 Pazar 11:04
Toyota liderliği bırakmıyor

Toyota, hızla büyüyen global SUV segmentinde 2018 yılını lider olarak tamamlamayı başardı. 2017 yılının en çok tercih edilen SUV’u olan RAV4 de,  2018’de bir önceki yıla göre yüzde 3.7 artış ile 830 bin 928 adetlik satışa ulaşarak Toyota’nın başarısını taçlandırdı. 1994 yılında ilk kez pazara sunularak segmentinin doğuşuna öncülük eden Toyota RAV4, SUV segmentinin Türkiye’de ve dünyada büyümesinin de önünü açmış oldu. RAV4, Avrupa, Japonya ve Amerika olmak üzere global olarak önde gelen tüm pazarlarda satışa sunuluyor.

SUV Pazarı da Yükselişte

2018 yılında global SUV pazarı da önceki yıla oranla yüzde 6 artış göstererek 32.1 milyona ulaştı. Dünyanın her bölgesinde hızlı artışlar gösteren SUV segmenti, özellikle 2014-2018 yılları arasında yüzde 69’luk artış ile büyük bir ivme yakaladı. 

Son 5 yıl içerisinde SUV segmenti büyürken Toyota da, özel modelleriyle bu segmentteki iddiasını ortaya koymaya devam etti. 2018 yılında Toyota’nın SUV modeli RAV4, bir kez daha en çok satan SUV modeli olarak 2 yıl üst üste bu başarıyı elde etmiş oldu. Ayrıca Toyota, SUV segmentinin global lideri olarak, önceki yıla oranla yüzde 5.8’lik artış ile 2018’de 2 milyon 300 bin adetlik SUV teslimatı da gerçekleştirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 11:04
  1. Toyota
  2. global SUV segmenti
  3. Toyota RAV4
  4. SUV pazarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnternetten alışveriş yaparken sakın bunu yapmayın! Uzmanlardan kritik uyarı
    1. İnternetten alışveriş yaparken sakın..
    2. "Barış görüşmelerinin ön şartı ABD'nin..
    3. Çocuklar iffetsiz anneye emanet
    4. Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası
    5. Ortodoks dünyası birbirine girdi!..
    6. Önce kitap okuyup sonra ders işliyorlar
    7. Konya'da jandarma baskını: 73 kaçak..
    8. Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    9. İran'da yabancı ürünlere reklam yasağı
    10. ABD askerlerinin Bağdat'taki çarşı..
    11. "Hastaya kalp pilinin gereksiz takılıp..
    12. Özbekistan'dan 45 ülkenin vatandaşına..
    13. İsrail güçleri Batı Şeria'da bir..
    14. AK Parti Denizli belediye başkan adayı..
    15. Eski cezaevi Zeybek Müzesi olacak
    16. "Hesarek, planlı gelişen kayak..
    17. Kangal sevdalısı köpek eğitmeni 21..
    18. Tzavellas'ın favorisi Medipol Başakşehir
    19. Türkiye'nin mobil trafiğinde artış
    20. Türkiye'nin mobil trafiğinde artış
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor