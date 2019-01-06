Toyota liderliği bırakmıyor

Toyota, hızla büyüyen global SUV segmentinde 2018 yılını lider olarak tamamlamayı başardı. 2017 yılının en çok tercih edilen SUV’u olan RAV4 de, 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 3.7 artış ile 830 bin 928 adetlik satışa ulaşarak Toyota’nın başarısını taçlandırdı. 1994 yılında ilk kez pazara sunularak segmentinin doğuşuna öncülük eden Toyota RAV4, SUV segmentinin Türkiye’de ve dünyada büyümesinin de önünü açmış oldu. RAV4, Avrupa, Japonya ve Amerika olmak üzere global olarak önde gelen tüm pazarlarda satışa sunuluyor.

SUV Pazarı da Yükselişte

2018 yılında global SUV pazarı da önceki yıla oranla yüzde 6 artış göstererek 32.1 milyona ulaştı. Dünyanın her bölgesinde hızlı artışlar gösteren SUV segmenti, özellikle 2014-2018 yılları arasında yüzde 69’luk artış ile büyük bir ivme yakaladı.

Son 5 yıl içerisinde SUV segmenti büyürken Toyota da, özel modelleriyle bu segmentteki iddiasını ortaya koymaya devam etti. 2018 yılında Toyota’nın SUV modeli RAV4, bir kez daha en çok satan SUV modeli olarak 2 yıl üst üste bu başarıyı elde etmiş oldu. Ayrıca Toyota, SUV segmentinin global lideri olarak, önceki yıla oranla yüzde 5.8’lik artış ile 2018’de 2 milyon 300 bin adetlik SUV teslimatı da gerçekleştirdi.