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Toyota Hilux’ta temmuz fırsatı

Toyota, efsane pick-up'ı Hilux'un 2018 modeli için 40 bin TL’ye 12 ay vadede “0” finansman avantajı sunuyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:26
Toyota Hilux’ta temmuz fırsatı

Toyota’nın temmuz kampanyasında, her türlü yol koşullarının üstesinden başarıyla gelen efsane pick-up 2018 model 4x2 Hilux için, 40 bin TL’ye 12 ay vadede “0” finansman avantajı sunuluyor. Temmuz kampanyasında ayrıca matrahları yükseltilen hurda indirim avantajları da sürüyor. Liste fiyatı 100 bin 500 TL olan Yaris, hurda indirimiyle birlikte 85 bin 500 TL’ye yeni kullanıcılarını bekliyor. Cazip ödeme seçenekleri ve avantajlı fiyatların temmuz ayında da devam ettiği Toyota kampanyasında “2019 Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen Yeni Corolla’lar da hurda indirimiyle birlikte 15 bin TL’lik fiyat avantajıyla satışa sunuluyor.

Bu arada Türkiye’deki toplam satışlar içindeki hibrit otomobil satışlarının oranı 2019’un ilk 6 ayında yüzde 3.1’e yükselirken, bu dönemdeki hibrit satışlarının yüzde 98’ini Toyota gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:26
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  4. Toyota Hilux
  5. 2019 Türkiye’de Yılın Otomobili
  6. Yeni Corolla

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