Toyota hafif ticarileriyle 2022’de tüm zamanların rekorunu kırdı

Geçtiğimiz yılı 49 bin 937 adet satış ve yüzde 6.4 pazar payı ile kapatan Toyota, özellikle hafif ticari araçlarla ortaya koyduğu satış performansıyla dikkat çekti. İlk kez 2019 yılında Toyota Professional ismini global olarak duyuran marka, kısa zamanda Türkiye’de de hafif ticari araç dünyasında söz sahibi oldu. Toyota kalitesini ve hizmetlerini hafif ticari araç segmentine taşıyan marka, bu başarısını 2022 yılında şimdiye kadarki en yüksek hafif ticari araç satış rekoruyla taçlandırdı. 2022 yılında Türkiye’de 11 bin 661 adetlik hafif ticari araç satışı gerçekleştiren Toyota, geçen yıla göre hafif ticari satışlarını yüzde 74.3 artırdı. Bununla birlikte pazar payını yüzde 2.3 puan artıran Toyota, yüzde 6.1 pay ile en çok hafif ticari satan ilk 3 marka arasındaki yerini aldı.

Yenilmez Hilux segmentinin yıldızı

Toyota’nın efsanevi Hilux modeli, her zamanki yenilmez karakterini daha fazla teknoloji ve konforla birleştiren son nesliyle büyük başarılara imza atmayı sürdürüyor. Toyota, Ocak-Aralık döneminde 7 bin 707 adet Hilux satışı gerçekleştirdi ve böylece şimdiye kadarki en yüksek Hilux yıllık satış rekorunu kırdı.

Hilux’ın bir önceki rekoru 2016 yılında 5 bin 645 adet olarak gerçekleşmişti. Toyota Hilux bu satış performansıyla tüm yıl boyunca segmentinde de lider olmayı başardı. Ayrıca Hilux, Toyota’nın hafif ticari satışlarının yaklaşık yüzde 65’ini temsil etti. Bununla birlikte Toyota Professional ürün gamına ait Proace City ve Proace City Cargo modelleri de 2022’yi rekor adetlerle tamamladı. Proace City 3 bin 81 ve ve Proace City Cargo 873 adet satışla dikkat çekti.

En çok satan model Corolla Sedan

Toyota’nın 2022 yılı boyunca en çok tercih edilen binek modeli 30 bin 948 adet ile Corolla Sedan oldu. Corolla Sedan’ı 2 bin 731 adetle Corolla Cross izlerken, C-HR Hybrid modelinden 1561 adet, Yaris modelinden 1349 adet ve Yaris Cross modelinden 1122 adet satış gerçekleştirildi.