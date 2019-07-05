0553 313 94 23

Toyota GR Supra GT4'ün satışlarına 2020'de başlanıyor

Toyota'nın yarış takımı Toyota Gazoo Racing tarafından üretilen yarış otomobili GR Supra GT4'ün satışına 2020 yılında başlanacak

05 Temmuz 2019 Cuma 15:12
Toyota GR Supra GT4'ün satışlarına 2020'de başlanıyor

İSTANBUL (AA) - Toyota'nın yarış takımı Toyota Gazoo Racing tarafından üretilen yarış otomobili GR Supra GT4'ün satışına 2020 yılında başlanacağı açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, mart ayında Cenevre'de GR Supra GT4 Konsept'ini göstermiş ve model büyük bir beğeni toplamıştı.

GR Supra GT4 ayrıca haziran ayında Nurnburgring'teki yarışa da katılmıştı.

Müşterileri için düzenlediği özel yarışlar ile motorsporlarına daha fazla odaklanmayı amaçlayan Toyota, buradan elde edilecek verileri ve geri bildirimleri daha iyi otomobiller üretme felsefesi kapsamında değerlendirmeyi hedefliyor.

GR Supra GT4, Toyota Gazoo Racing'in ilk global modeli olan GR Supra baz alınarak yapılan bir yarış aracı olarak öne çıkıyor.

GT4 kategorisi, düşük maliyetli olmasıyla özel kullanıcılar arasında son derece popüler. GT4 yarış araçları, dünya çapında birçok farklı serilere katılabiliyorlar.

Toyota, GR Supra GT4’ün satış fiyatı, satış yeri ve tarihini ise yıl sonuna doğru açıklayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:12
  1. toyota

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinan Gümüş, Genoa'da
    1. Sinan Gümüş, Genoa'da
    2. Yer: Kayseri... 7,5 milyon yıllık..
    3. İsrail'de gerilim tırmanıyor! İşte..
    4. Tüm pürüzler giderildi... Fenerbahçe..
    5. Antalya’da gümrükten ucuza eşya alma..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Aracın..
    7. Konuk: “Kooperatifçilik bizim için..
    8. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?..
    9. 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan..
    10. Ümraniye’de uyuşturucu madde..
    11. Siirt'te PKK'lı teröristlerce yola..
    12. Yarısı yenmiş erkek cesedi bulundu!
    13. LYS’den tam puan alan öğrenciler..
    14. Taşköprü Belediyesi, Yaz Spor..
    15. "İran'daki Afgan sığınmacıların hiçbir..
    16. Göztepe Stadı’nın kapasitesi artıyor
    17. Mersin’de sahte rakıdan etkilendikleri..
    18. (Özel Haber) Soner Demirtaş:..
    19. Toyota GR Supra GT4'ün satışlarına..
    20. Türkiye ile Japonya arasında..
    21. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden..
    22. Kefken kampı Türkiye’nin 81 ilinden..
    23. CHP'li belediye işçileri isyan ettirdi
    24. ﻿Manisa'da arının soktuğu çiftçi..
    25. 5 bin 500 çocuk Esenler’ deki piknikte..
    26. Başkan Akın çalışmalar hakkında esnafı..
    27. Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar..
    28. Mevsimlik işçilere diş sağlığı..
    29. Amed Sportif Faaliyetler’den sosyal..
    30. TFF Yönetim Kurulu üyeleri Trabzon'da
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik