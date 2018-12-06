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Toyota binek otomobilde pazar birincisi oldu

Otomotiv firması Toyota, binek otomobil pazarında kasım ayı birincisi oldu.

06 Aralık 2018 Perşembe 09:49
Toyota binek otomobilde pazar birincisi oldu

Toyota, büyük bir başarıya imza atarak binek otomobil pazarında kasım ayını birinci sırada tamamladı. Toyota, otomotiv sektöründe ÖTV düzenlemesi ve KDV indirimiyle birlikte devreye alınan kampanyaların sonuçlarının merakla beklendiği kasım ayını lider olarak tamamlayarak başarısını taçlandırdı. Otomobil Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre kasım ayı binek otomobil pazarında 5 bin 403 adetlik satış adedi ve yüzde 11,7’lik pazar payıyla birinci olan Toyota, yılın 11 ayında da toplamda 30 bin 485’lik satış adedine ulaştı. Toyota, kasım ayında ticari ile birlikte toplamda 5 bin 647 adetlik satış gerçekleştirdi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 09:49
  1. Toyota
  2. binek otomobil pazarı
  3. otomotiv sektörü
  4. ÖTV düzenlemesi
  5. KDV indirimi
  6. Otomobil Distribütörleri Derneği (ODD)

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