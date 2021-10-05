Tövbesi 3 gün sürmedi! 'Hacca gideceğim' diyen Mehmet Ali Erbil yine bataklığa daldı

Bugüne kadar yaşadığı seküler hayatta kumar, alkol, gayrimeşru ilişki gibi her türlü rezilliğine imza atan ve yaşadığı sağlık sonrası dualar ederek tövbe ettiğini açıklayıp, “Yaşadıklarım maneviyatımı derinden etkiledi. Hastalıkla birlikte Allah’a bağlandım, inancım kuvvetlendi. Yaşadığım her şeyi kader olarak görüyorum. Sık sık türbe ziyaretleri yapıyorum. Hacca gitmek istiyorum” açıklamasında bulunan Mehmet Ali Erbil, iyileşir iyileşmez yeniden rezillikle gündeme geldi.

‘Kızından küçük genç kızı taciz etti’ iddiası

Hastalık sürecinde bilmediği duaları okuduğunu söyleyerek Allah’tan yardım dilediğini belirten Mehmet Ali Erbil’in iyileşmesinin hemen ardından Ece Ronay isimli genç kıza sarkıntılık ettiği iddia edildi. Bir şarkısının klibinde Mehmet Ali Erbil'i oynatan Ece Ronay, bu klibin ardından Erbil tarafından taciz edildiğini öne sürdü. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den bile 3 yaş küçük olan Ece Ronay, Erbil'in kendisine gönderdiğini öne sürdüğü ahlaksız mesajları ifşa etti.

"Yazıklar olsun"

Ece Ronay ifşasıyla birlikte "Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tofana düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun" dedi.





Öte yandan bugün taciz iddiasıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda da Seda Sayan tarafından evindeki kadın çalışanı tecavüz ettiği suçlamalarıyla gündeme gelmişti.