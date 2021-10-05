  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isimden WhatsApp uyarısı

Tüm ürünler ucuz olacak! Yeni market zinciri geliyor

Ayasofya bölgesine tebliğ elçileri şart

Düğmeye basıldı! İstanbul merkezli dev operasyon

Twitter’ın kurucusu Facebook’un kurucu ile dalga geçti! Facebook tüm dünyaya böyle rezil oldu

WhatsApp, Instagram, Facebook kesintisi sonrası gözler hackerlara çevrildi! Hacker grubu Anonymous’tan Facebook açıklaması

Bakan Koca uyarmıştı! Sağlık Bakanlığı'ndan harekete geçme kararı

İki ülke arasındaki gerilim bitmiyor! ‘Vakit geldi, savaş gerçek’

Putin'in sağ kolunun 'KKTC'yi tanıyabiliriz' cümlesi rahatsız etti! İki ülke birleşti

Gözleri döndü! CHP'lilerin Kanal İstanbul zorbalığı: Vatandaşı hastanelik ettiler
Gündem Tövbesi 3 gün sürmedi! 'Hacca gideceğim' diyen Mehmet Ali Erbil yine bataklığa daldı
Gündem

Tövbesi 3 gün sürmedi! 'Hacca gideceğim' diyen Mehmet Ali Erbil yine bataklığa daldı

Geçmiş yıllarda, kumar, alkol ve ahlaksız gayrimeşru ilişkiler gibi her türlü rezalete imza atan, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ise bugüne kadar yaşadığı hayattan pişmanlık duyduğunu söyleyen Mehmet Ali Erbil, iyileşince yine rotasını şaşırdı. Batı’dan devşirme laikçi seküler hayatı dibine kadar yaşayan Mehmet Ali Erbil,’in kızı Yasmin Erbil'den daha küçük yaşta olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ı taciz ettiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 12:35:00 - 2021-10-05 12:51:41
Tövbesi 3 gün sürmedi! 'Hacca gideceğim' diyen Mehmet Ali Erbil yine bataklığa daldı

Bugüne kadar yaşadığı seküler hayatta kumar, alkol, gayrimeşru ilişki gibi her türlü rezilliğine imza atan ve yaşadığı sağlık sonrası dualar ederek tövbe ettiğini açıklayıp, “Yaşadıklarım maneviyatımı derinden etkiledi. Hastalıkla birlikte Allah’a bağlandım, inancım kuvvetlendi. Yaşadığım her şeyi kader olarak görüyorum. Sık sık türbe ziyaretleri yapıyorum. Hacca gitmek istiyorum” açıklamasında bulunan Mehmet Ali Erbil, iyileşir iyileşmez yeniden rezillikle gündeme geldi.

‘Kızından küçük genç kızı taciz etti’ iddiası

Hastalık sürecinde bilmediği duaları okuduğunu söyleyerek Allah’tan yardım dilediğini belirten Mehmet Ali Erbil’in iyileşmesinin hemen ardından Ece Ronay isimli genç kıza sarkıntılık ettiği iddia edildi. Bir şarkısının klibinde Mehmet Ali Erbil'i oynatan Ece Ronay, bu klibin ardından Erbil tarafından taciz edildiğini öne sürdü. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den bile 3 yaş küçük olan Ece Ronay, Erbil'in kendisine gönderdiğini öne sürdüğü ahlaksız mesajları ifşa etti.

"Yazıklar olsun"

Ece Ronay ifşasıyla birlikte "Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tofana düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun" dedi.

 

 


Öte yandan bugün taciz iddiasıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda da Seda Sayan tarafından evindeki kadın çalışanı tecavüz ettiği suçlamalarıyla gündeme gelmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hamit

Hadi milleti kandırdın Allahı damı kandıracaksın?Bitin kanlanınca yine eski rezilliklere devam ediyorsun. Allah sana öyle bir ceza verecekki feleğini şasıracaksın rezil herif.
  • Yanıtla

mustafa

o .... tövbesi tutarmı ustaaaa
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay