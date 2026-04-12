Tour of Mersin’in 3. Etabı Tarsus’tan Ayvagediği’ne Uzandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’nun 3. etabı, Tarsus Gençlik Parkı’ndan başlayıp Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Yaylası’nda sona erdi. Farklı ülkelerden sporcuların katıldığı etapta bisikletçiler, Toroslar’ın zorlu parkurunda kıyasıya mücadele etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve uluslararası sporcuların yoğun ilgi gösterdiği 8. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Organizasyonun 3. etabı, Tarsus Gençlik Parkı’ndan verilen startla başladı ve sporcular Toroslar’ın eşsiz doğası eşliğinde pedal çevirerek Ayvagediği Yaylası’nda finiş çizgisine ulaştı.

5 kıta ve 26 ülkeden gelen sporcuların yer aldığı Tour of Mersin’de bisikletçiler, Tarsus’tan başlayarak Çamlıyayla güzergâhını takip eden parkurda kıyasıya mücadele etti. 96 sporcunun katıldığı 88,6 kilometrelik 3. etap, özellikle tırmanış bölümleriyle sporcular için zorlu anlara sahne oldu.

Toroslar’ın serin yayla havası ve doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleşen etapta sporcular hem teknik hem de fiziksel açıdan büyük bir mücadele ortaya koydu. Parkur boyunca güvenlik ve sağlık ekipleri hazır bekletilirken, organizasyon sorunsuz şekilde tamamlandı.

Tour of Mersin’in en zorlu etaplarından biri olarak değerlendirilen 3. etap, sporcuların performanslarının yanı sıra Mersin’in doğal güzelliklerini de gözler önüne serdi. Yarış boyunca bisiklet tutkunları ve vatandaşlar da parkur boyunca sporculara destek verdi.

Etap sonunda dereceye giren sporcular düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Tour of Mersin’in 3. gününde dereceye giren sporcular, etap sonunda Ayvagediği yaylası meydanında düzenlenen ödül töreninde madalyalarını aldı. 8. Tour of Mersin 3. Etap Birincisi Tomas Pridal, ikincisi Serdar Anıl Depe ve üçüncüsü de Ganni Marchand oldu.

En iyi tırmanışçı kategorisinde ise birinci Serdar Anıl Depe, ikinci Tomas Pridal olurken Ganni Marchand üçüncü oldu. 3.Etabın sonuçlarına göre oluşan liderlik mayolarını giyenler; Lider Sporcu Kategorisinde sarı mayo giyen Tomas Pridal oldu. Aynı zamanda beyaz mayonun da sahibi olan Pridal, lider sporcu mayosu giydiği için en iyi ikinci puana sahip Amaniel Desta En Genç Sporcu Kategorisinde beyaz mayo giydi. En iyi tırmanışçı kategorisinde ise kırmızı mayoyu alan Serdar Anıl Depe, aynı zamanda yeşil mayonun sahibi olduğundan, kırmızı mayoyu En İyi Tırmanışçı Kategorisinde 2. olan Calum Johnston giydi.

GÖKAYAZ: “TOUR OF MERSİN KENTİMİZİN TANITIMINA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR”

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Tour of Mersin’in üçüncü gününün başarıyla tamamlandığını belirtti. Mersin’in yalnızca sahilleriyle değil, kırsal ve dağlık bölgeleriyle de önemli doğal güzelliklere sahip olduğuna dikkat çeken Gökayaz, mevsimin de bu tür organizasyonlar için oldukça uygun olduğunu belirterek, “Mersin’de deniz kenarımız çok güzel, sahillerimiz çok güzel ama aynı zamanda kırsal alanlarımız ve dağ bölgelerimiz de büyük güzellikler sunuyor. Yukarılarda bir taraftan kar varken bir taraftan çiçekler açıyor. Bu güzelliklerin içinde böyle bir spor organizasyonu gerçekleştirmek bizim için çok değerli” dedi.

Bu tür ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını vurgulayan Gökayaz, “Tour of Mersin, Mersin Maratonu ve Tarsus Yarı Maratonu gibi organizasyonların kentimizin tanıtımına çok büyük katkı sağladığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Gökayaz ayrıca yarışın son etabının Akdeniz ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacağını, Babil Kavşağı ve Muğdat Camisi güzergâhında yaklaşık 12 tur atıldıktan sonra Özgecan Aslan Meydanı’nda sona ereceğini belirterek tüm Mersinlileri yarışın final etabını ve saat 14.00’te gerçekleştirilecek ödül törenini izlemeye davet etti.

PRIDAL: “KISA AMA ÇOK ZOR BİR ETAP OLDU”

Etap sonunda konuşan sporculardan 3. Etap birincisi Tomas Pridal, parkurun oldukça zorlu geçtiğini belirterek, “Öncelikle çok zor bir etaptı. Yaklaşık 2 bin metreye yakın bir tırmanış vardı. Kısa ama çok zor bir etap oldu. Takım olarak iyi çalıştık ve kazandığım için çok mutluyum. Bugün iki mayo birden kazandım, bu da beni ayrıca mutlu etti” diye konuştu.

Türkiye’de ilk kez yarıştığını ifade eden Pridal, “Sadece Mersin’de değil, aslında Türkiye’de ilk defa yarışıyorum. Avrupa’daki etaplar genellikle aynı uzunlukta olur. Bugünkü etap ise kısa ama çok zordu” dedi.

ÖNAL: “BU ORGANİZASYON TOROSLAR’I VE MERSİN’İ DÜNYAYA TANITIYOR”

Etabı değerlendiren Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Toroslar Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Özalp Önal, organizasyonun uluslararası niteliğinin Mersin’in tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Önal, “Özellikle uluslararası olması çok önemli bizim için. Toroslar’ı, Ayvagediği’ni, Mersin’i bütün dünyaya tanıtan bir etkinlik. Bu bir vizyon meselesi, imkân meselesi. Sayın Vahap Seçer’e Mersin’e ve Toroslar’a yaptığı katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu yarışların artarak devamını diliyoruz. Çünkü kendimizi dünyaya tanıtmak için bunlar şart. Sekizincisi oldu, inşallah on sekizincisine kadar devam eder” dedi.

Önal ayrıca etap boyunca vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Halkımız çok memnundu, hava çok güzeldi. Toroslar’da bugün çok yoğun bir ilgi vardı. Tekrarını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜMELİ: “BÖLGENİN TANITIMI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ”

Ayvagediği Mahalle Muhtarı Ayhan Gümeli de yarışın bölge için önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, etabın sorunsuz tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Çok güzel bir havayla, kazasız belasız atlattık çok şükür. İnşallah yenisine de talibiz. Bölgenin tanıtımı açısından çok önemli. Bu organizasyon için başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

YAYLADA YARIŞ HEYECANI

Toroslar Ayvagediği Yaylası’nda yaşayan vatandaşlardan Mahmut Murat, havanın soğuk olmasına rağmen etkinliğin coşkulu geçtiğini belirterek, “Hava biraz sert ve soğuk ama katılım güzel. Adeta bir bayram coşkusu yaşıyoruz. Böyle etkinliklerin devamını isteriz” dedi.

Ayvagediği Yaylası’nda yaşayan Veysel Okcu ise bu tür spor organizasyonlarının köyler için önemli olduğunu ifade ederek, “Köylerimiz için sportif faaliyetler iyi oluyor. Esnafımıza katkı sağlıyor, bölgemizin tanıtımı açısından çok güzel. Büyükşehir’in faaliyetlerinden memnunuz” diye konuştu.

ORGANİZASYON ESNAFA DA HAREKETLİLİK GETİRDİ

Ayvagediği’nde esnaflık yapan Şerafettin Ekici de organizasyonun bölgeye canlılık kattığını belirterek, “Büyükşehir Belediyemizin dükkânlarından birini işletiyorum. Bu tür organizasyonlarda kalabalık oluyor, bizim de işlerimiz hareketleniyor. Çayımız iyi gidiyor, güzel bir faaliyet. Beğeniyoruz” ifadelerini kullandı.