Tour of Antalya’nın Amacı Olan Takımları sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, eşitlik, çevre, sağlık ve yeşil gelecek konularında farkındalık için pedal basacak

Uno-X Mobility Takımı, (Norveç), Bike Aid (Almanya), Team Novo Nordisk (A.B.D.), TDT Unibet (Hollanda), Q36,5 Pro Cycling Team (İsviçre)

Bisiklet sporunun performansın ötesinde toplumsal etkisi çok yüksek. Takımlar ve sponsorlar için milyonlarca kişiye farkındalık yaratmak için eşsiz fırsatlar sunuyor. 2024 yılında “Yeşil Gelecek” konusunu sahiplenerek iklim değişikliğine dikkat çeken Tour of Antalya uluslararası bisiklet yarışına katılan takımlarda sürdürebilirlik, kapsayıcılık, eşitlik, çevre ve sağlık konuları ön plana çıkıyor.

Uno-X Pro Cycling Takımı; Sürdürülebilir Hareketlilik, Bike Aid; Bisiklet ile İnsanlara Yardım Kampanyaları, Team Novo Nordisk; Diyabetle Neler Mümkün? TDT–Unibet Bisiklet Takımı; Follow Your Heart-Kalbinin Sesini Dinle, Q36,5 Pro Cycling Team; Sürdürülebilir Gelecek gibi sosyal projeler için bisikletin gücünü kullanıyor…

Tarihi zenginlikleri, muhteşem doğası, berrak denizi ve güneşli havasıyla turizm kenti Antalya, 8-11 şubat tarihleri arasında Tour of Antalya powered By AKRA bisiklet turuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) elit erkekler uluslararası yol bisikleti takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 gün 4 etaptan oluşan “Tour of Antalya powered by AKRA” uluslararası bisiklet yarışı, Türkiye’nin önde gelen kültür ve turizm merkezlerinden Antalya’da dünyaca ünlü bisiklet takımlarını beşinci kez ağırlayacak.

Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenen Tour of Antalya powered by AKRA, beşinci yılında yeniden yapılanarak bisiklet yarışı heyecanının yanı sıra tarihin içinde geçen eşsiz rotası ile doğal, tarihi, kültürel, gastronomi gibi öne çıkan değerleri ile Antalya’nın tanıtımına ve bisiklet turizmine odaklanacak. Tour of Antalya powered By AKRA 2024 yılında 16 ülkeden 25 takıma ve 175 bisikletçiye ev sahipliği yapacak.

UNO-X MOBILITY TAKIMI - PRO TAKIM (NORVEÇ) -SÜRDÜRÜLEBİLİR HAREKETLİLİK

İskandinav bisikletinin gelecekteki yeteneklerini geliştirmek vizyonuyla 2016 yılında kurulan Uno-X Pro Cycling Team, 1 Ocak 2024 tarihinden beridir Uno-X Mobility ismiyle bisiklet yarışlarına katılmaya devam ediyor. Sürdürülebilir hareketlilik için çözümler geliştirmek ve teşvik etmek misyonu ile Uno-X Mobility Takımı, sporcularını birer bisiklet elçileri olarak konumlayarak bisiklete olan ilgi ve coşku artırmayı hedefliyor.

Norveç ve Danimarka'da sürdürülebilir hareketlilik için çözümler geliştiren değer odaklı bir şirket olan Uno-X Mobility, ultra hızlı ev şarjı, eco etiketli araba yıkama ve sıvı yakıt çözümleri sunuyor. Değerleri ve tutumlarını iş modeline entegre ederek çevresel ve sosyal sorunları daha iyi ele alma konusunda bisiklet sporunu destekleyerek insanlara farkındalık yaratmaya devam ediyor. Uno-X Mobility Takımı, dünya yol bisikleti sıralamasında 21. olarak yer alıyor.

BIKE AID – KITA TAKIMI (ALMANYA) – BİSİKLET İLE İNSANLARA YARDIM

Afrika bisikletini ve sporcularını geliştirmeyi amaçlayan Alman profesyonel bisiklet takımı BIKE AID, 2005 yılında Almanya'da kar amacı gütmeyen bir dernek olarak kurulmuş benzersiz bir bisiklet topluluğu olarak ön plana çıkıyor. Sosyal sorumluluk projeleriyle ön plana çıkan BIKE AID, genç ve tecrübeli isimleri kadrosunda harmanlayarak yarışa katılıyor.

Almanya'daki en büyük ve en aktif bisiklet topluluklarından birisi olan BIKE AID, 2014 yılında profesyonel pelotonda yer almaya başladı. İlk günden bu yana yarışları kazanmak için çaba harcayan takım, Almanya ve diğer ülkelerle yaptığı sponsorluk anlaşmalarından elde ettiği gelirleri Afrika’daki insanların yaşam kalitesini artırmak ve spor yapmalarını kolaylaştırmak için fon yaratıyor. 2006 yılından günümüze kadar oluşturduğu 1 milyonun üzerindeki fon ile insanlara yardım etmeye devam ediyor.

TEAM NOVO NORDISK-PRO TAKIMI (A.B.D.) - DİYABETLE NELER MÜMKÜN?

Kadrosunu Tip1 diyabet hastalığına sahip sporcuların oluşturduğu Team Novo Nordisk, diyabetin profesyonel spora engel olmadığını tüm dünyaya gösteren özel bir takım olarak yarışta yer almaya hazırlanıyor.

Sosyal sorumluluk sağlık ve sporu bir araya getiren Novo Nordisk, diyabetten etkilenen herkesin hayallerinin peşinden gitmeleri için pedal basıyor. Dünyanın ilk tamamen diyabetli profesyonel takımı olarak yer alan Novo Nordisk, 2013 yılından beridir yarışarak diyabetle nelerin mümkün olduğu konusunda farkındalık yaratıyor.

TDT UNIBET-PRO TAKIMI (Hollanda)-FOLLOW YOUR HEART

UCI ProTeam statüsündeki yol bisiklet yarışlarına odaklanan TDT–Unibet Bisiklet Takımı, bisiklet sporunun yazılı olmayan kurallarını sorguluyor. Spor tutkunlarını eğlendirerek bisiklet sürmeye başlamaları için ilham veren takım, Tour de Tietema olarak bilinen Youtube kanalı içerik üreticileri Bas Tiema, Josse Wester ve Devin van der Wiel tarafından yönetiliyor. Günümüzde 177 bin aboneye sahip Tour de Tietema Youtube kanalı, bisiklet videoları çekiyor. 2023 yılında profesyonel bisikletçi Bas Tietema, Unibet ile ortaklık kurarak kendi UCI Continental takımı TDT-Unibet Bisiklet takımını kurdu. TDT Unibet, 1 yıl içinde Pro Takım seviyesine yükseldi.

2026 yılında Tour de France’a katılma hayali ile yola çıkan ve bu hayale takipçilerini ortak eden TDT-Unibet, bisiklet tutkunlarının da hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyerek bisiklet odaklı sosyal girişimleri destekliyor.

TDT-Unibet, son dönemde bisikletçilerde görülen kalp krizi riskleri ile ilgili farkındalığı artırmak amacı ile düzenlediği “Follow Your Heart-Kalbinin Sesini Dinle” kampanyasının ilk adımlarını Tour of Antalya’da atmaya hazırlanıyor. TDT-Unibet'in takım sahipleri Bas Tietema, Devin van der Wiel ve Josse Wester’in liderliğinde Unibet iş birliğinde hazırlanan kampanyanın lansmanı, sezonun ilk yarışı olan Tour of Antalya’da TDT-Unibet takımının ilk kez giyeceği “Follow Your Heart” forması ile yapılacak.

Göğsünde “Follow Your Heart” logosu, kollarında kalpler yer alan formanın arkasında ise büyük kalp içinde 8 adımda hayat kurtaran bilgiler yer alacak. Bu sayede TDT-Unibet, bisiklet dünyası için farkındalık yaratırken bisikletçilerin yarış içinde sağlıklı ve güvenli sürüşleri için de rehberlik yapmış olacak.

Kampanya kapsamında ayrıca takımın www.tourdetietema.nl web sitesine entegre AR deneyimi ile hayat kurtarma konusunda önemli 8 adımın bilgileri aktarılacak.

Q36,5 PRO CYCLING TEAM-PRO TAKIMI (İSVİÇRE)-SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK

Afrika bisikletine değer katma misyonuyla hareket eden Güney Afrikalı takım menajeri Doug Ryder, 2021 yılı sonunda Covid-19 nedeni ile kapanma noktasına gelen Qhubeka takımını koruyarak 1 yıllık bir aranın ardından 2023 yılında yeni isim sponsoru İsviçre merkezli giyim ve ekipman markası Q36.5 ile anlaşarak takıma yeni bir vizyon kattı.

Kısa sürede dünya bisikleti sıralamasında 23. sıraya ulaşan Q36,5 Pro Cycling Team, yenilik ve ilerleme vizyonu ile statükoya meydan okuyarak, olumlu değişim için çalışıyor. “Kazanmaktan daha fazlası için yarışıyoruz” mottosu ile ilerleme ve değişim için yarışan Q36,5 Pro Cycling Takımı, insanları ve performansı ileriye taşımak için pelotonun gücünü kullanıyor.

Sporun geleceğini ve dünya üzerindeki etkisini yeniden tanımlamayı amaçlamayı bir değişim aracı olarak görerek yarışan Q36,5 Pro Cycling , takım kimliğinin özünde yer alan ilerleme motivasyonuyla bisikletin sunduğu hareketlilik aracılığıyla toplulukları sürdürülebilir bir şekilde değiştirmeyi amaçlıyor. Sporu sürdürülebilir bir şekilde uygulamak için takımın çevresel ayak izini azaltarak iklim nötr bir bisiklet takımı olan Q36.5 Pro, sürdürülebilir bir gelecek için pedal çeviriyor. Çevreye olan sorumlulukla ekip otobüslerinde plastik kullanımlarını azaltma girişiminde bulunan Q36.5 Pro Team, dünya üzerinde kalıcı, olumlu bir etki yaratmaya olan tutkusunun altını çizerek daha parlak, daha temiz bir yarına doğru pedal çeviriyor, daha yeşil bir gelecek için yarışıyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN EN ÇEVRECİ MARKASI TOYOTA, HYBRID ARAÇLARI İLE TOUR OF ANTALYA’NIN “YEŞİL BİR GELECEK” VİZYONUNA DESTEK OLACAK

Doğa dostu girişimleri ve geliştirdiği araçlar sayesinde dünyanın en çevreci otomobil markası TOYOTA, “2050 Çevre Vizyonu” ile çevre üzerinde bıraktığı etkileri azaltma konusunda geliştirdiği araçlarla Tour of Antalya powered by AKRA’nın “Yeşil Bir Gelecek” vizyonunu destekleyecek.

2022 yılında da Tour of Antalya’nın “İklim Değişikliği” temasına destek olan TOTOYA, parkur içinde sporcuları takip edecek otomobillerin hepsi, çevreci teknolojisiyle akıllı tasarıma sahip TOYOTA HYBRID modeller olacak. HYBRID modellerinin çevreci özellikleri ile yarışla ilgili karbon ayak izi ciddi oranda düşürülecek.