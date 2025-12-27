  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP’nin ayıbını yüzlerine vurdu: Habib-i Neccar Camii açılıyor, Ulucami'de ses seda yok

Kandil gecesi İsmet İnönü’yü anan CHP’li belediyeye tepki: Milletin inancını yok sayan, yok olur!

Suriye'de camiye kalleş saldırı! Türkiye'den jet hızında tepki

455 bin konuta bön bön bak şimdi! Bakın bakın Ekrem’in müthiş (!) ufkuna bakın

4 milyon litrelik kriz: İran, Hürmüz’de petrol tankerine el koydu

Çin’den 20 ABD savunma şirketi ve 10 yöneticiye "Tayvan" yaptırımı Trump'a Tayvan tarifesi

İngiliz generaller kaleme aldı! İngiltere Başbakanına ders gibi mektup

Yerlikaya'dan "455 Bin Konut Tamam" paylaşımı: İşte, gün geldi... Şükürler olsun!

Abdullah Gül’ün sağ kolundan skandal yazı! Erdoğan'a 'Saddam'la akıbetin aynı olur' iması

İngiliz aktivistten olay itiraf!! "Batı'nın maskesini İsrail düşürdü, gerçek medeniyeti İslam'da gördük!"
Gündem İstanbul Valisi Gül'den duygulandıran paylaşım
Gündem

İstanbul Valisi Gül'den duygulandıran paylaşım

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Valisi Gül'den duygulandıran paylaşım

İstanbul Valisi Davut Gül, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu. Vali Gül, sokakta kalan kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesini istedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da hava sıcaklığının 4 dereceye düştüğünü belirterek, "İstanbul Valiliği olarak bimekan insanlarımızı yılın 365 günü sokakta bırakmıyor, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mızın destekleriyle uygun tesislerde misafir ediyoruz. Hava sıcaklıklarının düştüğü bugünlerde İstanbullulardan, sokakta kalan insanlarımızı 112'yi arayarak bizlere bildirmeleri hususunda daha da hassas olmalarını rica ediyoruz. Amacımız, hiç kimseyi soğuk kış akşamlarında da açıkta bırakmamak." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23