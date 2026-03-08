Tottenham’a Igor Tudor’da çare olmadı! Londra ekibi uçuruma sürükleniyor
Premier Lig’de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Tottenham, "kurtarıcı" olarak göreve getirdiği Igor Tudor ile de dikiş tutturamadı. Hırvat teknik adam yönetiminde çıktığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Spurs, küme düşme hattının sadece 1 puan üzerinde can çekişiyor. Yönetimin, Şampiyonlar Ligi’ndeki Atletico Madrid sınavının ardından Tudor’un biletini kesmesi bekleniyor.
İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonu Tottenham Hotspur için tam bir kabusa dönüştü. Şubat ayında Thomas Frank’in yerine geçici olarak göreve getirilen Igor Tudor, takımdaki kan kaybını durdurmayı başaramadı.
Telegraph'ta yer alan habere göre; deneyimli çalıştırıcı, Tottenham'ın başında çıktığı 3 maçta 3 yenilgi alırken kulüp yönetimi de bir teknik direktör değişikliğini daha düşünüyor.
Kötü gidişi durdurması ve takımı ligde tutması için yarım sezonluğuna göreve getirilen Tudor, gelecek hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının sonucuna bağlı olarak görevden alınabilir.
Öte yandan İngiliz ekibinin yaz dönemi için Roberto De Zerbi ile görüşmeler yaptığı da İngiliz basınındaki haberlerde yer aldı.