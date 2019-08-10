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Tottenham, sezona galibiyetle başladı

- Londra ekibi, İngiltere Premier Lig'de geriye düştüğü ilk hafta mücadelesinde Aston Villa'yı 3-1 yendi

10 Ağustos 2019 Cumartesi 21:45
Tottenham, sezona galibiyetle başladı


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham, sahasında Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti.

White Hart Lane Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 9. dakikada John McGinn'in attığı golle Aston Villa 1-0 önde kapadı.

73. dakikada Tanguy Ndombele ile beraberliği yakalayan Londra ekibi, 86 ve 90. dakikalarda Harry Kane'in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Aston Villa'nın Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Trezeguet, ilk 11'de sahaya çıktı ve 59 dakika oyunda kaldı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 21:45
  1. Aston Villa
  2. İngiltere Premier Lig
  3. Tottenham

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