Tottenham kupaya veda etti

Brighton, Blackburn Rovers, Fulham ve Manchester City'den sonra turnuvanın diğer çeyrek finalistleri de belli oldu.

Sheffield United, konuk ettiği Tottenham'ı 79. dakikada Ndiaye'nin attığı golle 1-0 yenerek tur atladı.

İngiltere 4. Ligi'nde mücadele eden Grimsby Town da Premier Lig kulübü Southampton'ı 2-1'lik skorla turnuvanın dışına itti.

Manchester United, ağırladığı West Ham United karşısında geriye düşse de Aguerd'in (kendi kalesine) 77, Garnacho'nun 90 ve Fred'in 90+5'inci dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Diğer eşleşmede ise Fleetwood Town'ı 1-0 mağlup eden Burnley, adını son 8 takım arasına yazdırdı.

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