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Spor Tottenham gol yağdırdı
Spor

Tottenham gol yağdırdı

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Tottenham, Marine'i 5-0 yenerek 4. tura çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 02:15:00 -
Tottenham gol yağdırdı

Federasyon Kupası 3. tur maçında Premier Lig ekibi Tottenham, deplasmanda 8. lig takımlarından Marine ile karşılaştı.

Baştan sona üstün bir futbol sergileyen Tottenham, 24, 30 ve 37. dakikalarda Carlos Vinicius, 32. dakikada Lucas Moura, 60. dakikada Alfie Devine'ın golleriyle 5-0 galip gelerek tur atladı.

Öte yandan ikinci devrede oyuna giren 16 yaşındaki Devine, Tottenham Kulübü tarihinde forma giyen ve gol atan en genç futbolcu oldu.

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