Tottenham evinde Manchester City'i tek golle geçti! Tottenham UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bir diğer İngiliz ekibi Manchester City'i tek golle mağlup edip rövanş için avantaj sağladı.

İki İngiliz ekibi kozlarını Londra’da paylaştı. Tottenham, 78. dakikada Güney Koreli oyuncusu Heung-Min Son'un attığı golle güçlü rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Manchester City, 12. dakikada Sergio Aguero ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi yardımıyla Danny Rose'un topa elle dokunduğunu tespit eden hakem, Manchester City lehine penaltı kararı verdi. Tottenham kalecisi Hugo Lloris, gole izin vermedi. Tottenham'ın golcü futbolcusu Harry Kane, Fabian Delph ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemedi ve 58. dakikada yerini Lucas Moura'ya bıraktı. Karşılaşmanın rövanşı 17 Nisan'da Manchester'da oynanacak ve yarı finale yükselen takım belli olacak. Turu geçecek takım yarı finalde Juventus-Ajax eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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