0553 313 94 23

Tottenham-Chelsea İngiltere Lig Kupası maçı ne oldu? Tottenham-Chelsea maç sonucu

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçındaki Londra derbisinde Tottenham, Chelsea'yi Harry Kane'in penaltı golüyle 1-0 yenerek finale yükselme yolunda avantaj yakaladı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:31
Tottenham-Chelsea İngiltere Lig Kupası maçı ne oldu? Tottenham-Chelsea maç sonucu

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Tottenham, Chelsea'yi Harry Kane'in penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

Londra'daki Wembley Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Tottenham, 26. dakikada Harry Kane'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 
Chelsea ikinci yarıda beraberlik için bastırsa da aradığı golü bulamayınca maç Tottenham'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İngiliz golcü Harry Kane, Tottenham formasıyla 5 sezon üst üste tüm kulvarlarda 20 gol barajını aşan ilk oyuncu oldu ve kulüp tarihine geçti.

Chelsea-Tottenham yarı final rövanş müsabakası 22 Ocak Salı günü oynanacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:31
  1. Tottenham-Chelsea
  2. Tottenham 1-0 Chelsea
  3. İngiltere Lig Kupası
  4. Tottenham-Chelsea maç sonucu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı
    1. Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı
    2. Victor Moses Fenerbahçe'ye mi transfer..
    3. Meral Akşener'e kızdı! AK Parti'ye geçti
    4. İran AB ile güvenlik iş birliğini..
    5. Kerkük'teki mayınların temizlenmesi
    6. HDP Batman ilçe belediye başkan..
    7. Sadakataşı’ndan Lübnan ve Türkiye’de..
    8. Kenevir nedir?
    9. Turşu ve peynir kovalarında uyuşturucu..
    10. Beşir Derneği'nden soğuğa karşı sıcak..
    11. HDP Kars belediye başkan adayları 2019..
    12. Boşnaklar Sırp Cumhuriyeti Günü'nün..
    13. Joseph Pulitzer kimdir?
    14. "Hamas ulusal birliğin tesisinde..
    15. HDP ilçe belediye başkan adayları 2019..
    16. Ruh ve Beden Sağlığı Hedefinize..
    17. Reyhanlı'da korkutan görüntü! Dere..
    18. Dokunulmazlık dosyaları Meclis'e..
    19. Kocaeli'de anne ve kızının kaybolması
    20. Marmaris'ten Erciş'e kışlık giysi ve..
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar