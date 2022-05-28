Toto oynar gibi tahmin yapıyor! Fatih Portakal'dan son 10 ayda 3 'erken seçim' mesajı

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FOX TV eski sunucusu Fatih Portakal, "erken seçim" çığırtkanlığı yaptığı mesajları ile muhalefetin 'yalan' taktiğini ortaya koydu.

Son 10 ayda üç defa 'erken seçim yapılacak' mesajı paylaşan Portakal, ilk olarak 14 Temmuz 20221 günü, "Yazıyoooor: Seçim geliyooooooor. Hayatta zamanında olmaz bu seçim. Her seçim öncesi bildik söylem tekrar edilmeye başlandı; safları sıkılaştırın. Hayırlı olsun." demişti.

Bahçeli-Erdoğan görüşmesini de 'erken seçim'e bağladı!

Portakal, 2022'nin Mart ayında da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi üzerinden "erken seçim" iddiasını öne sürerek, "Erken seçim kararı çıkarsa hiç şaşmam! Durum ortada, zamanında bir seçim Cumhur için berbat bir sonuç demek." ifadelerini kullanmıştı.

Yaptığı paylaşımlarının asılsız çıkmasından utanıp sıkılmayan Fatih Portakal, son olarak geçtiğimiz günlerde de "erken seçim" çıkışında bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Portakal, bu sefer de MHP'ye ilişkin hezeyanlarını ortaya koyarak şunları söyledi:

Önümüzdeki kasım sonu seçim olur gibime geliyor. Eriyen bir MHP 1 yılı bekleyemez gibi geliyor bana. Göreceğiz hep birlikte… Sandığı yine Bahçeli belirler diyorum.