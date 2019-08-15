0553 313 94 23

TÖTM’de aynı anda 7 hastaya kök hücre nakli yapıldı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde (TÖTM) aynı anda 7 hastaya kök hücre nakli yapıldı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:23
TÖTM’de aynı anda 7 hastaya kök hücre nakli yapıldı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde (TÖTM) aynı anda 7 hastaya kök hücre nakli yapıldı.


Geçtiğimiz aylarda aynı anda 5 hastaya karaciğer naklinin yapıldığı Turgut Özal Tıp Merkezinde bu kez aynı anda 7 hastaya kök hücre nakli yapıldı.


Nakil öncesi basın toplantısı düzenleyen hastane Başhekimi Ali Beytur, bugüne kadar hastanede 700 hastaya kök hücre nakli yapıldığını belirterek, merkezin şu anda 12 hastaya aynı anda nakil yapacak kapasitede olduğunu ifade etti. Hastaneye sadece Malatya’dan değil il dışından da birçok hastanın geldiğini aktaran Beytur, hastanenin kapasitesinin şu anda dolu olduğunu ve yaklaşık 30 hastanın beklediğini dile getirdi. Beytur, Onkoloji Hastanesinin yapımının tamamlanmasının ardından bekleyen hastaların da tedavisinin yapılacağını ve yurt dışı dahil gelen tüm taleplerin karşılanacağını söyledi.


Kök Hücre Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt ise, 2018 yılında kemik iliği naklinde kamu hastaneleri arasında 129 nakille birinci olduklarını ifade ederek, “Kemik iliği nakil merkezimizde otolog, allojenik, haploidentik ve akraba dışı kemik iliği nakli başarılı bir şekilde yapılmaktadır. 2016 yılında toplam 74 kemik iliği nakli yapılmıştır. 2017 yılında 99 hastaya ve 2018 yılında 129 hastaya kemik iliği nakli yapıldı. 2019 yılında bugüne kadar toplam 128 hastaya nakil yapıldı. Bu gün itibarı ile geçen seneki nakil sayımızı egale ettik. Merkezimizde ruhsat alındıktan sonra bu güne kadar yaklaşık 700 den fazla hastaya kemik iliği nakli yapılmıştır. Hastalarımızın 3/4’ü Malatya dışından gelmektedir. İstanbul, Ankara ve yurt dışından gelen hastalarımız mevcuttur. Hastanemiz her türlü kemik iliği naklini yapmaya yeterli donanıma ve personele sahiptir. Merkezimizde bu yıl içerisinde Sağlık turizmi olarak komşu ülkelerden gelecek olan kemik iliği nakli hastalarına hizmet verilmeye başlanmıştır. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Erişkin kemik iliği nakli merkezi, kemik iliği nakli alanında Türkiye’de önde gelen merkezlerden biridir ve sağlık turizmi alanında da iddialı olmaya devam edecektir” diye konuştu.


Kök hücre bağışında bulunan vatandaşlar ise, yaptıkları bağışın hastalara sağlık getirmesini temenni ederek, bağış yapmanın önemine dikkat çekti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’de su kesintisi
    1. İzmir’de su kesintisi
    2. Şehit Erdal Eraslan mezarı başında..
    3. Pakistan'daki şiddetli yağışlar
    4. İtirafçı olan kızı her şeyi anlattı:..
    5. Yabancı sayısı düşüyor mu? Açıklama..
    6. Başkan Mızraklı personellerin..
    7. 6 kişinin ölmüştü! Tehlikeli gerginlik
    8. Elbistan Belediyesi’nden 100 çocuğa..
    9. Aydın’da bir akrep 37 yavru doğurdu
    10. Patoza düşen çiftçiyi itfaiye kurtardı
    11. Türkiye Diyanet Vakfı Milletimizin 453..
    12. TFF 3. LİG
    13. İran tankerinin kaptanı serbest..
    14. Amed Sportif Faaliyeter’den dostluk..
    15. Demre’ye saat başı otobüs seferi..
    16. Ağaçta boynu dalların arasına sıkışan..
    17. Ekmeklerini mangal kömüründen..
    18. KYK borçları silinecek mi? 2019 KYK..
    19. Bayram sonrası çöp konteynerleri..
    20. Konya’da cami lojmanının çatısına..
    21. Milli Beka Hareketi’nde görev..
    22. Cebelitarık, 4 Temmuz’da el koyduğu..
    23. Sinop'ta trafik kazalarında 15 yaralı!
    24. Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile..
    25. Chelsea, İstanbul'dan ayrıldı
    26. Torbalı’da "Bardacık İnciri Festivali"
    27. AK Parti’nin 18 yılını değerlendiren..
    28. Monaco'dan flaş Falcao atağı!..
    29. ABD’nin neden oyaladığı ortaya çıktı!..
    30. Çukurova Basketbol, Nia Coffey'yi..
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması