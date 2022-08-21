TotalEnergies yeni reklam filmiyle marka dönüşümünü anlatıyor

Bu dönüşüm reklam filmiyle izleyicilere anlatılıyor. ‘Yeni nesil enerji, hepimize daha iyi gelecek” söylemiyle yayınlanan film ilgiyle karşılanıyor.

TotalEnergies istasyonlarında bundan böyle akaryakıtın yanı sıra elektrik enerjisi, sürdürülebilir kaynaklar ve kapsayıcı birçok hizmet sunulacak. Tüm bu dönüşümden ve fark oluşturan hizmetlerden reklam filminde söz ediliyor.

Oyuncu Buğra Gülsoy tarafından canlandırılan bir babanın kızıyla diyaloğuna yer verilen filmde yeni nesil bir istasyonun öne çıkan yönlerine işaret ediliyor. Güneş enerjisi kullanımından elektrikli araç şarj istasyonlarına, tuvaletlerdeki ozonla hijyen temizlik sistemine ve ödüllü sosyal sorumluluk projesi İki Elin Enerjisi Güzel’e kadar birçok ilke değiniliyor. Bi’ Güzel Market konsepti altında sunulan lezzetli yiyeceklerden ve taze çekirdek kahvelerden de bahsedilen reklam filminde kapsamlı dönüşüm izleyicilere keyifli bir diyalog eşliğinde yansıtılıyor. Film #YeniNesilEnerji hashtagiyle noktalanıyor.

TotalEnergies İstasyonları’nın yeni reklam filmi televizyon, radyo ve çeşitli dijital platformlarda yayında. Filmi markanın sosyal medya hesaplarından da izlemek mümkün.