ANTALYA (AA) - Güzel Enerji Akaryakıt AŞ Genel Müdürü Yüksel Yılmaz, 2020'yi hazırlık yılı olarak gördüklerini, 2021'de kararlı adımlarla şirketlerini ileriye taşımayı hedeflediklerini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OYAK çatısı altında enerji sektöründe hizmet veren ve ağustos itibarıyla ticari olarak Güzel Enerji Akaryakıt AŞ unvanı altında birleşen TOTAL ve M Oil'in bayi ve bölge temsilcileri Antalya'da bir araya geldi.

Buluşmaya katılan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, her iki markanın yıllardır ortaya koyduğu başarılı çalışmaların ve sahadaki gücünün birleşmesinin heyecan verici olduğunu vurguladı.

Bu birleşmenin yaratacağı sinerji ve güçle hedeflerine doğru büyük bir hızla ilerleyeceklerini, sektördeki güçlerini daha da artıracaklarını anlatan Yılmaz, bu yolculukta Antalya'nın kendileri için önemli olduğunu bildirdi.

Antalya'da 32 TOTAL, 18 M Oil olmak üzere toplam 50 istasyonla ve yüzde 10,7 pazar payıyla hizmet verdiklerine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Güzel Enerji Akaryakıt olarak, istasyonlarımızla bu bölgenin insanına en iyi hizmeti sunmak üzere çalışıyor, istasyonlarımızda müşteri memnuniyetine çok önem veriyoruz. Bugün de yönetim kadromuzla bölgedeki iş ortaklarımızla bir araya geldik. Bölgedeki ticari koşulları daha iyi anlayarak tüketici beklentilerini birlikte analiz ederek yerel çözümler üretmeyi hedefliyoruz. 2020 senesini hazırlık yılı olarak görüyor, iş ortaklarımızın görüş ve önerilerini de dikkate alarak stratejilerimizi oluşturuyoruz. 2021'de kararlı adımlarla şirketimizi ileri taşımayı hedefliyoruz."

Yılmaz, Güzel Enerji Akaryakıt dağıtım lisansı altında, toplam 900 istasyona ve yüzde 6,5 pazar payına sahip olan TOTAL ve M Oil'in büyüme hedefleri doğrultusunda Antalya bölgesindeki istasyon sayılarını artırmayı planladıklarını bildirdi.