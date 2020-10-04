TOTAL ve HEKTAŞ'tan Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel kampanya

İSTANBUL (AA) - OYAK bünyesinde hizmet veren TOTAL istasyonları ile HEKTAŞ, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, hayvanseverlere özel bir kampanya düzenledi.

TOTAL açıklamasına göre, bugün başlayan Total istasyonlarındaki Cafe Bonjour ve Bonjour marketlerde geçerli olacak kampanya kapsamında, SmartHeart Gold 100 gram kedi ve köpek kuru mamaları, sadece 1TL'ye satışa sunuluyor.



Hayvanseverlerin hem evdeki dostları hem de sokak hayvanları için satın alabileceği, veteriner hekimlerin de güvenle önerdiği SmartHeart mamalar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde 1 hafta süreyle Cafe Bonjour ve Bonjour marketlerde satışta olacak. Bu proje ile birlikte TOTAL istasyonları ziyaretçileri için hayvan hakları konusunda farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Kampanya ile ilgili daha fazla bilgi almak ve kampanyanın geçerli olduğu TOTAL istasyonları listesine ulaşmak için www.totalistasyonlari.com.tr adresini ve Total istasyonları mobil uygulamasını ziyaret etmek mümkün.