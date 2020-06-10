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Aktüel

Tosya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 13:47:47 -
Tosya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince Tosya ilçesi Beşçam mevkiinde N.C. ve E.C. isimli şahısların kendilerine ait tarla ve bağ evlerinin üst tarafındaki kamu arazisine (ormanlık alan) kenevir ektiğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince ele geçirilen kenevir bitkileri yakılarak imha edildi.


Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 şahıs adli makamlara sevk edildi.

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