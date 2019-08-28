Tosya’da incir ağacından düşen şahıs yaralandı Kastamonu’nun Tosya’da ilçesi Çevlik köyünde meyve toplamak için çıktığı incir ağacından düşen şahıs yaralandı.

Kastamonu’nun Tosya’da ilçesi Çevlik köyünde meyve toplamak için çıktığı incir ağacından düşen şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya’da Çevlik köyünde incir toplamak için evinin önündeki ağaca çıkan M.A, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. Olayı gören yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.A’yı Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Acil serviste yapılan müdahale sonrası yaralı şahıs Kastamonu’ya sevk edildi.

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