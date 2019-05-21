Tosya’da Bayram öncesi mezar temizliği başladı

Tosya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir mezarlığında Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışmalarına başlandı.

Yabani otlardan arındırılarak temiz bir görünüme kavuşan Tosya’da ilçe mezarlığında Ramazan Bayramı içerisinde yapılacak olan ziyaretlerin rahat bir ortamda gerçekleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Toplum Yararına Projesi kapsamında istihdam edilen personel tarafından yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirterek, “Ecdadımıza yakışır fiziki görüntüde bir istirahatgah hazırlaması bizim önemli. Mezarlıklar bizim hem kültürel hem de dini mirasımızdır. Bizler bu mirasa layıkıyla sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Bu kapsamda büyük çaplı bir mezarlık temizliğini Ramazan Bayramı öncesi yapmış ve halkımızın rahatça ziyaretlerini gerçekleştirmesini sağlamış bulunuyoruz” şeklinde konuştu.