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Kadın - Aile Tosunum böreği tarifi, nasıl yapılır? Kolay tosunum böreği tarifi
Kadın - Aile

Tosunum böreği tarifi, nasıl yapılır? Kolay tosunum böreği tarifi

Tosunum böreğini bu tarifle kolayca yapabileceksiniz.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 20:36:00 - 2021-11-23 20:43:49
Tosunum böreği tarifi, nasıl yapılır? Kolay tosunum böreği tarifi

Malzemeler

1 kase haşlanmış yeşil mercimek
2 çorba kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
Tuz, karabiber
125 gram margarin
2 çorba kaşığı ezilmiş haşhaş

Hamuru için:

1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı ılık su
1 çay kaşığı kabartma tozu
Aldığı kadar un
Üzerine: 1 adet yumurtanın sarısı
Haşhaş

Yapılışı

Mercimeği, yemeklik doğranmış soğanla birlikte sıvı yağda soteleyin. Tuz, karabiber ilave edip soğumaya bırakın. Bu arada hamuru hazırlayın. Bunun için, sıvı yağı ılık su ve kabartma tozu ile karıştırın. Azar azar un ekleyin. Yumuşak bir hamur yapın. 15 dakika dinlendirin. Ufak bezeler koparın. Oklava ile tepsi büyüklüğünde açın. Eritilmiş margarinle haşhaşı karıştırın. Yufkaya sürün. Yufkayı 4 parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Kesilen parçaları katlayıp, buzdolabına alın. 10 dakika bekletin. Dolaptan çıkardığınız yufkaları merdane ile tekrar açın. 15 cm'lik kareler kesin. Ortalarına mercimekli harçtan koyun. Ek yerleri tepsiye gelecek biçimde boylamasına ikiye katlayın. Yufkaların üzerine yumurta sarısı sürün. Haşhaş serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana dek pişirin. Afiyet olsun.

 

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