Tosun'dan çok sert sözler: Kişilik ve cesaret sorunu var

Resul Tosun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret eden, ancak daha sonra hakaret kastı olmadığını söyleyerek kıvıran Sedef Kabaş'ın kişilik ve cesaret sorunu olduğunu belirtti. İşte Star gazetesindeki o yazı:

" "Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur."

Bu sözler, Etkili Liderlik, Etkili İletişim, Topluluk Önünde Etkili Konuşma, Yaratıcı Sunumlar Hazırlama, Medya İlişkileri, Etkileme ve İkna, Kişisel Marka ve İmaj Yönetimi, Kurumsal İletişim ve İtibar Yönetimi alanlarında uzman olan Dr. Sedef Kabaş'ın Tele 1 TV kanalının canlı yayınında sarf ettiği sözler.

Bütün bu uzmanlıkların sahibi Kabaş tutuklanınca da "Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım..." derse ne kadar inandırıcı olur?

Yukarda saydığım uzmanlıkları olmasa sıradan bir gazeteci olarak mikrofonun şehvetine kapılmış deyip geçebilirdik.

Ancak kullandığı her kelime ve attığı her adımı bilinçli olarak atan alanında doktorası bulunan bu şahsın ifadesini, kendisini savunanlar bile 'maksadını aşan ifade' diyerek eleştiriyorlar!

Kabul etmek mecburiyetinde kalıyorlar, çünkü kurulan cümlenin başında Recep Tayyip Erdoğan diyerek tam ismiyle cumhurbaşkanını anıyor, ortasında kazandığı seçimleri hatırlatarak kimden bahsettiğini teyit ediyor, sonunda da işin uzmanı olarak(!) öküz yerine büyük baş hayvan kelimesini yerleştirip doğrudan cumhurbaşkanını ve ahıra benzeterek de doğrudan cumhurbaşkanlığı makamını aşağılıyor.

Öyle uzman ki ifadeye götürülürken kelepçe takılmadığı halde ters kelepçe takılmış görüntüsü vererek tepki gösterilmesini sağlamak için de ellerini arkadan bağlıyor!

Tam bir uzman.

Ama kişilik sorunu var, cesaret sorunu var. (...)"