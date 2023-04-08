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Gündem 'Tosuncuk'un kara kutusu Türkiye'ye getirildi
Gündem

'Tosuncuk'un kara kutusu Türkiye'ye getirildi

Yeniakit Publisher
2023-04-08 23:11:00 -
'Tosuncuk'un kara kutusu Türkiye'ye getirildi

''Çiftlik Bank'' davasının bir numaralı sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ''kara kutusu'' olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi.

Uruguay'da 2018'de yakalanan Osman Naim Kaya'ya 4,5 yıl ev hapsi verildi.

Mehmet Aydın'ın işlerini yürüttüğü gerekçesiyle "kara para aklama", "vergi kaçırma", "suç örgütü üyesi olma", "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kaya'nın Uruguay'dan Türkiye'ye iadesi bir süre önce kabul edildi.

Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, Sao Paulo şehrinden havalanan THY'nin "TK16" sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Polis ekipleri tarafından uçaktan alınan Kaya, Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaya, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilecek.
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