Tosuncuk'un İnterpol'den kaçma planı deşifre oldu

İnterpol tarafından adım adım takip edilen Mehmet Aydın'ın, Uruguay'da polisin gelmesi ihtimaline karşı rahat kaçabilmek için marinaya taşındığı belirlendi.

Çiftlikbank isimli sanal oyunla insanları dolandırıp yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın, Uruguay'da İnterpol polisinin gelmesi ihtimaline karşı rahat kaçabilmek için marinaya taşındığı ortaya çıktı.

Most Wanted listesine alındı

Onbinlerce insanı kandırıp kazandığı milyonlarca lirayla Uruguay'a kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında, yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Çiftlikbank vurgunundan sonra önce Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın, Interpol'ün en çok arananlar listesi olan "Most Wanted" listesine dahil oldu.

Interpol tarafından arandığı için yakalanma korkusuyla yaşayan Aydın'ın, marinadan ev ve yat aldığı belirtiliyor.

Mehmet Aydın'ın bu hamleyi, kendisini yakalamaya gelmeleri halinde deniz yoluyla kaçabilmek için yaptığı düşünülüyor.